Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Зарплати

Зарплата Four Seasons Hotel варіюється від $40,300 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $104,520 для Адміністративний асистент на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Four Seasons Hotel. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Бухгалтер
Median $63K
Адміністративний асистент
$105K
Обслуговування клієнтів
$40.3K

Менеджер з науки про дані
$85.5K
Маркетинг
$74.6K
Продукт-дизайнер
$43K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Four Seasons Hotel - це Адміністративний асистент at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $104,520. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Four Seasons Hotel складає $68,813.

