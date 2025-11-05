Fortinet Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в Greater Vancouver

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Greater Vancouver у Fortinet варіюється від CA$275K за year для P3 до CA$396K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Vancouver становить CA$281K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Fortinet ?

