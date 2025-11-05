Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Canada у Fortinet варіюється від CA$275K за year для P3 до CA$396K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$281K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)