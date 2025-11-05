Каталог компаній
Fortinet
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

  • Canada

Fortinet Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в Canada

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Canada у Fortinet варіюється від CA$275K за year для P3 до CA$396K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$281K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Fortinet in Canada складає річну загальну компенсацію CA$395,707. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fortinet для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Canada складає CA$253,240.

