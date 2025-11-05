Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Tel Aviv Metropolitan Area у Fortinet варіюється від ₪501K за year для P3 до ₪509K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in Tel Aviv Metropolitan Area становить ₪510K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію ₪645,935. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fortinet для позиції Інженер-програміст in Tel Aviv Metropolitan Area складає ₪575,299.

