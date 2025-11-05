Fortinet Інженер-програміст Зарплати в Israel

Компенсація Інженер-програміст in Israel у Fortinet варіюється від ₪497K за year для P3 до ₪826K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in Israel становить ₪510K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P2 Software Engineer 2 ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P3 Senior Software Engineer ₪497K ₪416K ₪81K ₪0 P4 Staff Software Engineer ₪599K ₪470K ₪129K ₪0 Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

