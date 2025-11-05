Компенсація Інженер-програміст in India у Fortinet варіюється від ₹3.07M за year для P2 до ₹10.56M за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.63M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Включені посадиПодати нову посаду