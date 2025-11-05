Fortinet Інженер-програміст Зарплати в India

Компенсація Інженер-програміст in India у Fortinet варіюється від ₹3.07M за year для P2 до ₹10.56M за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.63M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Fortinet ?

