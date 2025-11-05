Каталог компаній
Fortinet
Fortinet Продакт-менеджер Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in San Francisco Bay Area у Fortinet становить $410K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fortinet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$410K
Рівень
P6
Базова зарплата
$350K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$60K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
20 Роки
Які кар'єрні рівні в Fortinet?
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Fortinet in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $510,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fortinet для позиції Продакт-менеджер in San Francisco Bay Area складає $410,000.

