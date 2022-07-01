Foresight Sports Зарплати

Зарплата Foresight Sports варіюється від $105,525 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $132,600 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Foresight Sports . Останнє оновлення: 9/13/2025