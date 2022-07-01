Каталог компаній
Foresight Sports
Foresight Sports Зарплати

Зарплата Foresight Sports варіюється від $105,525 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $132,600 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Foresight Sports. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$118K
Проєктний менеджер
$133K
Інженер-програміст
$106K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Foresight Sports - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $132,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Foresight Sports складає $117,585.

