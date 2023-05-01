Довідник компаній
Fluke
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Fluke Зарплати

Діапазон зарплат Fluke коливається від $13,236 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $222,063 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fluke. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Людські ресурси
$222K
Інженер-механік
$111K
Дизайнер продукту
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Менеджер продукту
$183K
Менеджер проекту
$137K
Інженер-програміст
$109K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$216K
Технічний менеджер програми
$109K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Fluke, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $222,063. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Fluke, становить $124,055.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Fluke

Пов'язані компанії

  • Apple
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snap
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси