Fluidra Зарплати

Зарплата Fluidra варіюється від $49,668 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $217,260 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fluidra . Останнє оновлення: 9/8/2025