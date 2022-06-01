Каталог компаній
Fluidra
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Fluidra Зарплати

Зарплата Fluidra варіюється від $49,668 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $217,260 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fluidra. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Продукт-менеджер
Median $59.9K
Управління персоналом
$145K
Маркетинг
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продукт-дизайнер
$166K
Рекрутер
$143K
Інженер-програміст
$49.7K
Архітектор рішень
$217K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Fluidra is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Fluidra

Схожі компанії

  • Lyft
  • Facebook
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси