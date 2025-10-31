Каталог компаній
Float Financial Solutions
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Float Financial Solutions Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у Float Financial Solutions становить CA$133K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Float Financial Solutions. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$133K
Рівень
-
Базова зарплата
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Float Financial Solutions in Canada складає річну загальну компенсацію CA$183,682. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Float Financial Solutions для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$132,707.

Інші ресурси