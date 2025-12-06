Каталог компаній
Flagstar Ban
Flagstar Ban Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Flagstar Ban варіюється від $157K до $215K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Flagstar Ban. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$168K - $204K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$157K$168K$204K$215K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Flagstar Ban?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Flagstar Ban in United States складає річну загальну компенсацію $214,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Flagstar Ban для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $157,250.

