Fiverr Інженер-програміст Зарплати в Tel Aviv Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Tel Aviv Metropolitan Area у Fiverr становить ₪509K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fiverr. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪509K
Рівень
hidden
Базова зарплата
₪478K
Stock (/yr)
₪31.4K
Бонус
₪0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Fiverr?

₪560K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію ₪641,109. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fiverr для позиції Інженер-програміст in Tel Aviv Metropolitan Area складає ₪490,666.

