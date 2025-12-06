Каталог компаній
Fiverr
Fiverr Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in Pakistan у Fiverr варіюється від PKR 560K до PKR 783K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fiverr. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Fiverr?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Fiverr in Pakistan складає річну загальну компенсацію PKR 783,019. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fiverr для позиції Проєкт-менеджер in Pakistan складає PKR 560,264.

Інші ресурси

