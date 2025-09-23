Середня загальна компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in New Zealand у Fisher & Paykel Healthcare варіюється від NZ$154K до NZ$215K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fisher & Paykel Healthcare. Останнє оновлення: 9/23/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!