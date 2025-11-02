Каталог компаній
First Republic Bank
First Republic Bank Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in United States у First Republic Bank становить $190K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації First Republic Bank. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
First Republic Bank
Business Analyst
San Francisco, CA
Загалом за рік
$190K
Рівень
L3
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$40K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в First Republic Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в First Republic Bank in United States складає річну загальну компенсацію $360,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в First Republic Bank для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $190,000.

Інші ресурси