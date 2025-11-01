Каталог компаній
First Citizens Bank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

First Citizens Bank Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у First Citizens Bank становить $157K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації First Citizens Bank. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
First Citizens Bank
Software Engineer
Dallas, TX
Загалом за рік
$157K
Рівень
L3
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$16.5K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в First Citizens Bank in United States складає річну загальну компенсацію $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в First Citizens Bank для позиції Інженер-програміст in United States складає $162,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для First Citizens Bank

Схожі компанії

  • Uber
  • Flipkart
  • Intuit
  • Databricks
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси