Firework Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Firework варіюється від $199K до $278K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Firework. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня загальна компенсація

$216K - $262K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$199K$216K$262K$278K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Firework Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з розробки програмного забезпечення at Firework in United States sits at a yearly total compensation of $278,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework for the Менеджер з розробки програмного забезпечення role in United States is $199,200.

