Каталог компаній
Firework
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Розвиток бізнесу

  • Всі зарплати Розвиток бізнесу

Firework Розвиток бізнесу Зарплати

Середня загальна компенсація Розвиток бізнесу in United States у Firework варіюється від $208K до $284K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Firework. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня загальна компенсація

$223K - $270K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$208K$223K$270K$284K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Розвиток бізнесу заявок в Firework щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Firework Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Розвиток бізнесу пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Firework in United States складає річну загальну компенсацію $284,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Firework для позиції Розвиток бізнесу in United States складає $208,250.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Firework

Схожі компанії

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси