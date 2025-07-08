Каталог компаній
Firework
Firework Зарплати

Зарплата Firework варіюється від $149,250 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $246,225 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Firework. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер-програміст
Median $205K
Розвиток бізнесу
$246K
Успіх клієнтів
$153K

Продукт-менеджер
$149K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$239K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Firework Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Firework - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $246,225. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Firework складає $205,000.

Інші ресурси