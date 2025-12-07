Каталог компаній
Fireblocks
Fireblocks Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Israel у Fireblocks становить ₪531K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fireblocks. Останнє оновлення: 12/7/2025

Медіанний пакет
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
$158K
Рівень
L3
Базова зарплата
$158K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Fireblocks?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fireblocks Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Fireblocks in Israel складає річну загальну компенсацію ₪816,760. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fireblocks для позиції Інженер-програміст in Israel складає ₪524,740.

Інші ресурси

