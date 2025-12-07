Каталог компаній
Fireblocks
Fireblocks Інженер з продажів Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер з продажів in United States у Fireblocks варіюється від $227K до $322K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fireblocks. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$258K - $305K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$227K$258K$305K$322K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fireblocks Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з продажів в Fireblocks in United States складає річну загальну компенсацію $322,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fireblocks для позиції Інженер з продажів in United States складає $226,800.

