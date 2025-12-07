Каталог компаній
Fireblocks
Fireblocks Продакт-менеджер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fireblocks. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$100K - $117K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$87.2K$100K$117K$124K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fireblocks Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Fireblocks in Israel складає річну загальну компенсацію ₪419,132. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fireblocks для позиції Продакт-менеджер in Israel складає ₪293,750.

Інші ресурси

