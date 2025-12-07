Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Успіх клієнтів in Israel у Fireblocks становить ₪378K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fireblocks. Останнє оновлення: 12/7/2025

Медіанний пакет
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
$112K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$108K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3.9K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
12 Роки
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fireblocks Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в Fireblocks in Israel складає річну загальну компенсацію ₪463,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fireblocks для позиції Успіх клієнтів in Israel складає ₪378,226.

