Компенсація Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in United States у Fidelity Investments варіюється від $93.1K за year для L3 до $149K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $135K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)