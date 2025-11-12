Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in Providence-New Bedford Area у Fidelity Investments варіюється від $84.8K за year для L3 до $160K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Providence-New Bedford Area становить $92K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$84.8K
$81.8K
$250
$2.7K
L4
$102K
$92.7K
$3.4K
$5.5K
L5
$160K
$135K
$5K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)