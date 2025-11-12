Компенсація Інженер даних in Raleigh-Durham Area у Fidelity Investments варіюється від $88.9K за year для L3 до $139K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Raleigh-Durham Area становить $142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)