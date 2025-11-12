Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in Raleigh-Durham Area у Fidelity Investments варіюється від $97.9K за year для L3 до $180K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Raleigh-Durham Area становить $143K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$97.9K
$84.9K
$3.8K
$9.3K
L4
$107K
$93.2K
$2.7K
$11.1K
L5
$143K
$122K
$2.7K
$17.6K
L6
$177K
$138K
$2.3K
$36.4K
Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)