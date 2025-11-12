Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in Greater Dublin Area у Fidelity Investments варіюється від €57.7K за year для L4 до €109K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dublin Area становить €74.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)