Fidelity Investments
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend-інженер програмного забезпечення

  • Chennai Metropolitan Area

Fidelity Investments Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати в Chennai Metropolitan Area

Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in Chennai Metropolitan Area у Fidelity Investments варіюється від ₹1.24M за year для L4 до ₹2.33M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Chennai Metropolitan Area становить ₹1.24M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
Associate Software Engineer(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
Senior Software Engineer
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в Fidelity Investments in Chennai Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію ₹2,649,741. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fidelity Investments для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in Chennai Metropolitan Area складає ₹1,881,295.

