Компенсація Інженер-програміст in United States у Fetch варіюється від $111K за year для Software Engineer I до $205K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fetch. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fetch Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Fetch in United States складає річну загальну компенсацію $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fetch для позиції Інженер-програміст in United States складає $150,000.

Інші ресурси

