FDS Amplicare
FDS Amplicare Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in Bangladesh у FDS Amplicare варіюється від BDT 305K до BDT 426K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації FDS Amplicare. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$2.7K - $3.3K
Bangladesh
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$2.5K$2.7K$3.3K$3.5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в FDS Amplicare?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в FDS Amplicare in Bangladesh складає річну загальну компенсацію BDT 426,053. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в FDS Amplicare для позиції Бізнес-аналітик in Bangladesh складає BDT 304,848.

