Середня загальна компенсація Продажі in Singapore у Fazz варіюється від SGD 118K до SGD 168K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fazz. Останнє оновлення: 12/5/2025

$105K - $122K
Singapore
$91.2K$105K$122K$130K
Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Fazz in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 167,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fazz для позиції Продажі in Singapore складає SGD 117,708.

