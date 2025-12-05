Каталог компаній
Fazz Продакт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in Indonesia у Fazz варіюється від IDR 497.89M до IDR 681.64M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fazz. Останнє оновлення: 12/5/2025

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Fazz in Indonesia складає річну загальну компенсацію IDR 681,638,580. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fazz для позиції Продакт-менеджер in Indonesia складає IDR 497,892,528.

