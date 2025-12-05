Каталог компаній
Fazz Дейта-сайентист Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in Singapore у Fazz варіюється від SGD 49.3K до SGD 68.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fazz. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$40.9K - $48.2K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Fazz?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Fazz in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 68,621. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fazz для позиції Дейта-сайентист in Singapore складає SGD 49,266.

