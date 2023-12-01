Каталог компаній
Fastenal
Fastenal Зарплати

Зарплата Fastenal варіюється від $18,199 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $120,600 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fastenal. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $20.7K

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
$33.1K
Бізнес-аналітик
$60.3K

Розвиток бізнесу
$52.3K
Аналітик даних
$64.3K
Дата-сайентист
$19K
IT-спеціаліст
$18.2K
Продажі
$121K
Технічний програмний менеджер
$25.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fastenal - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $120,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fastenal складає $33,114.

