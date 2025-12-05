Каталог компаній
Fast Retailing
Fast Retailing Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in China у Fast Retailing варіюється від CN¥1.15M до CN¥1.57M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fast Retailing. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$175K - $207K
China
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$161K$175K$207K$221K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Fast Retailing?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Fast Retailing in China складає річну загальну компенсацію CN¥1,572,693. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fast Retailing для позиції Менеджер інженерів-програмістів in China складає CN¥1,148,749.

Інші ресурси

