Каталог компаній
Farmers Business Network
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Farmers Business Network Зарплати

Зарплата Farmers Business Network варіюється від $171,638 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $480,390 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Farmers Business Network. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $180K
Дата-сайентист
$205K
Управління персоналом
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Продукт-менеджер
$199K
Програмний менеджер
$281K
Рекрутер
$172K
Технічний програмний менеджер
$480K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Farmers Business Network Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Farmers Business Network - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $480,390. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Farmers Business Network складає $198,739.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Farmers Business Network

Схожі компанії

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси