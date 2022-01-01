Каталог компаній
Farfetch
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Farfetch Зарплати

Зарплата Farfetch варіюється від $22,689 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $198,900 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Farfetch. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Інженер даних

Продукт-менеджер
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Аналітик даних
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Маркетинг
Median $105K
Проєктний менеджер
Median $39.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $69.8K
Бізнес-аналітик
$111K
Копірайтер
$22.7K
Обслуговування клієнтів
$75.4K
Менеджер з науки про дані
$77.9K
Дата-сайентист
$199K
Фінансовий аналітик
$54.2K
Управління персоналом
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Рекрутер
$85.4K
Архітектор рішень
$79.4K
UX-дослідник
$47.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Farfetch RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Farfetch est Дата-сайентист at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $198,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Farfetch est de $54,174.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Farfetch

Схожі компанії

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси