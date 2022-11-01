Fareportal Зарплати

Зарплата Fareportal варіюється від $16,925 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $204,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fareportal . Останнє оновлення: 10/15/2025