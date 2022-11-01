Каталог компаній
Fareportal
Зарплати

Зарплата Fareportal варіюється від $16,925 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $204,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fareportal. Останнє оновлення: 10/15/2025

Інженер-програміст
Median $16.9K
Продукт-менеджер
Median $150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fareportal - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $204,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fareportal складає $150,000.

