Faraday Technology
Faraday Technology Зарплати

Зарплата Faraday Technology варіюється від $40,935 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $67,810 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Faraday Technology. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер з апаратного забезпечення
$61.4K
Проєктний менеджер
$67.8K
Інженер-програміст
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Faraday Technology - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $67,810. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Faraday Technology складає $61,364.

