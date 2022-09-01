Fandom Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Fandom варіюється від $60,775 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $90,545 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fandom. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $60.8K
Аналітик даних
$90.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$89.8K

Довіра та безпека
$74.4K
Поширені запитання

Den högst betalda rollen som rapporterats på Fandom är Аналітик даних at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $90,545. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fandom är $82,095.

