Каталог компаній
Fanatics
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Fanatics Зарплати

Зарплата Fanatics варіюється від $7,881 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $305,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fanatics. Останнє оновлення: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $210K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Керівник апарату
Median $65K
Дата-сайентист
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Аналітик даних
Median $131K
Адміністративний асистент
$103K
Бізнес-аналітик
$7.9K
Менеджер з науки про дані
$164K
Управління персоналом
$163K
Продукт-дизайнер
$151K
Рекрутер
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Технічний програмний менеджер
$238K
UX-дослідник
$125K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fanatics Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fanatics - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $305,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fanatics складає $156,975.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Fanatics

Схожі компанії

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси