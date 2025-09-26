Каталог компаній
Facet Wealth
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Facet Wealth Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Facet Wealth становить $172K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Facet Wealth. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Загалом за рік
$172K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Facet Wealth?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Facet Wealth in United States складає річну загальну компенсацію $182,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Facet Wealth для позиції Інженер-програміст in United States складає $158,000.

