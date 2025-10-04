Каталог компаній
Facebook
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Рекрутер Рівень

IC4

Рівні в Facebook

Порівняти рівні
  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
    4. Показати 3 Більше рівнів
Середня Річна Загальна винагорода
£110,207
Базова зарплата
£66,850
Акційний грант ()
£11,389
Бонус
£5,188
Логотип Facebook

£121K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на £22.7K+ (іноді £227K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні дані про зарплати
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Facebook

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Uber
  • Pinterest
  • Twitter
  • Opendoor
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси