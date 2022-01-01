FabFitFun Зарплати

Зарплата FabFitFun варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $136,680 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FabFitFun . Останнє оновлення: 9/11/2025