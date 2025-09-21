Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Медіанний пакет компенсації Продажі in United States у F5 Networks становить $238K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації F5 Networks. Останнє оновлення: 9/21/2025

Медіанний пакет
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Загалом за рік
$157K
Рівень
-
Базова зарплата
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Бонус
$7.1K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в F5 Networks?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продажі at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Продажі role in United States is $187,000.

Інші ресурси