F5 Networks
F5 Networks Інженер з апаратного забезпечення Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер з апаратного забезпечення in United States у F5 Networks варіюється від $137K до $188K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації F5 Networks. Останнє оновлення: 9/21/2025

Середня загальна компенсація

$149K - $177K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$137K$149K$177K$188K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



The highest paying salary package reported for a Інженер з апаратного забезпечення at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $188,112. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Інженер з апаратного забезпечення role in United States is $137,404.

