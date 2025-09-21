Каталог компаній
F5 Networks
F5 Networks Аналітик даних Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик даних in United States у F5 Networks варіюється від $87.2K до $124K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації F5 Networks. Останнє оновлення: 9/21/2025

Середня загальна компенсація

$98.7K - $112K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$87.2K$98.7K$112K$124K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У F5 Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Аналітик даних at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $123,900. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Аналітик даних role in United States is $87,150.

