  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Bengaluru

F-Secure Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у F-Secure становить ₹3.85M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації F-Secure. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.85M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в F-Secure?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в F-Secure in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹3,989,230. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в F-Secure для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹3,849,054.

